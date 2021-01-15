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ЦАМТО

В Ейске открыт уникальный тренажерный комплекс для обучения летчиков морской авиации

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С. Шойгу
С. Шойгу в Ейске, март 2016г.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 14 января. В декабре 2020 года в Ейске (Краснодарский край) открыт универсальный тренажерный комплекс с элементами искусственного интеллекта для обучения летчиков морской авиации пилотированию различных типов воздушных судов.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России.

Комплекс включает динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ для обучения пилотированию и боевому применению во всем диапазоне высот и скоростей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Ка-29
Ка-52
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
AI
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