Американский космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

Он доставил на Землю около 2 тонн научного оборудования, применявшегося при экспериментах

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon корпорации SpaceX приводнился в среду у побережья американского штата Флорида. Об этом сообщили в Twitter компании.

Представители SpaceX отметили, что основные парашюты аппарата сработали штатно, "приводнение Dragon подтверждено". Это впервые произошло у побережья Флориды, констатировали в компании.

Грузовой корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) 12 января. Как отмечали тогда в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Dragon должен был приводниться в Мексиканском заливе, недалеко от побережья американского города Тампа (штат Флорида). Корабль доставил на Землю около 2 тонн научного оборудования, применявшегося при экспериментах, а также других грузов.

Запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем был осуществлен 6 декабря 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX уже в 21-й раз доставила груз на МКС. Впервые для этого была использована обновленная модель Dragon, которая может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставил на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA.