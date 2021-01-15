Войти
ТАСС

Американский космический корабль Dragon приводнился у побережья Флориды

984
0
-1
Приводнение корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в Атлантическом океане
Приводнение корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в Атлантическом океане.
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

Он доставил на Землю около 2 тонн научного оборудования, применявшегося при экспериментах

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon корпорации SpaceX приводнился в среду у побережья американского штата Флорида. Об этом сообщили в Twitter компании.

Представители SpaceX отметили, что основные парашюты аппарата сработали штатно, "приводнение Dragon подтверждено". Это впервые произошло у побережья Флориды, констатировали в компании.

Грузовой корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) 12 января. Как отмечали тогда в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Dragon должен был приводниться в Мексиканском заливе, недалеко от побережья американского города Тампа (штат Флорида). Корабль доставил на Землю около 2 тонн научного оборудования, применявшегося при экспериментах, а также других грузов.

Запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем был осуществлен 6 декабря 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX уже в 21-й раз доставила груз на МКС. Впервые для этого была использована обновленная модель Dragon, которая может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставил на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
31.12.2020
Краснее некуда
23.06.2020
Virgin Galactic заключила соглашение с NASA о подготовке туристов для полетов на МКС
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
23.12.2019
Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner
23.12.2019
НАСА запустило к МКС вторую замену "Союз МС"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:14
  • 4
ПВО Беларуси перевооружат на С-400
  • 16.01 00:50
  • 75
Общество и война
  • 16.01 00:20
  • 3
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 15.01 23:53
  • 1
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
  • 15.01 23:48
  • 2
Доходы семьи Шойгу за год выросли на 6 млн рублей, в основном за счёт жены - декларация
  • 15.01 21:48
  • 3
Танковую броню предложили делать из проволоки
  • 15.01 21:47
  • 11
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 15.01 18:05
  • 4
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 15.01 18:02
  • 41
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 15.01 17:30
  • 19
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 15.01 17:07
  • 6
"Накачанная" машина. Военный эксперт рассказал о БМПТ "Терминатор"
  • 15.01 16:12
  • 33
Основные особенности "войн будущего"
  • 15.01 11:18
  • 17
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 15.01 10:31
  • 7
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 15.01 10:19
  • 14
Флот в "войнах будущего"