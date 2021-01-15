Forbes (США): «Сбросить бомбы!» В ходе решающих испытаний российский ударный беспилотник сбросил 500-килограммовую авиабомбу

Россия активно занимается разработкой БПЛА «Охотник-Б». Даже изучается вопрос завершения работ с опережением графика, отмечает Forbes. На днях были проведены первые в истории испытания БПЛА этого типа, в ходе которых беспилотник сбросил неуправляемую 500-килограммовую бомбу.

Российский ударный беспилотник "Охотник-Б" сбросил бомбу в ходе первого в истории испытания БПЛА этого типа. Испытательное бомбометание свидетельствует о том, что разработка "Охотника" осуществляется быстрыми темпами.

Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС, во время испытаний на полигоне "Ашулук" на юге России "Охотник-Б", ударный беспилотник, выполненный по схеме "летающее крыло" с турбореактивным двигателем и длиной 14 метров, разработкой которого занимается ОКБ имени Сухого, сбросил из своего внутрифюзеляжного отсека неуправляемую 500-килограммовую бомбу.

"Новейшая прицельно-навигационная система, установленная на "Охотнике", позволяет использовать неуправляемые боеприпасы с точностью, приближающейся к точности высокоточного управляемого оружия", - сообщил источник в интервью агентству ТАСС.

Как испытатели управляли дроном во время бомбометания, неизвестно. Возможно, управление "Охотником-Б" осуществлялось дистанционно по радио.

По словам Сэмюэла Бендетта (Samuel Bendett), исследователя CNA в штате Виргиния, беспилотник в конечном итоге будет оснащен системой искусственного интеллекта, обеспечивающей ему высокую степень автономии. "Охотник" "должен обладать способностью автономно поражать стационарные и подвижные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при внешнем целеуказании в воздухе".

Хотя бомба, примененная в ходе недавних испытаний, была неуправляемой, на БПЛА "Охотник" в конечном итоге должно быть установлено оборудование, совместимое с управляемыми боеприпасами. Во время предыдущего испытания беспилотник был вооружен ракетами класса "воздух-воздух", но их не использовал.

Кремль планирует использовать ударный БПЛА "Охотник" в качестве "надежного ведомого", БПЛА сопровождения истребителей-невидимок Су-57. ВВС США разрабатывают аналогичный БПЛА сопровождения в рамках высокоприоритетной программы "Скайборг" (Skyborg).

Разработка БПЛА "Охотник-Б", который совершил первый полет в августе 2019 года, осуществляется быстрыми темпами. Причиной, побудившей Кремль ускорить разработку БПЛА "Охотник-Б" и реализацию других программ по созданию беспилотников, стала короткая, но кровопролитная война между Арменией и Азербайджаном осенью прошлого года, в ходе которой азербайджанские беспилотники быстро расправились с армянскими танками.

По словам Бендетта, соблюдение сроков разработки БПЛА "Охотник-Б" находится под строгим контролем, и тщательно изучается даже вопрос его создания с опережением графика".

Дэвид Экс (David Axe)