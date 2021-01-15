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Военно-промышленный курьер

Подводные сварщики в погонах идут на рекорд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Водолазы Балтийского флота начали подготовку к конкурсу профессионального мастерства «Глубина», который пройдет в рамках Армейских игр «АРМИ-2021».

Тренировки проходят в Балтийске – на базе аварийно-спасательного отряда. В них принимают участие более 30 водолазных специалистов из корабельных соединений и частей БФ.

Готовясь к конкурсу, водолазы соревнуются в умении осуществлять поиск и обследование подводных объектов, проводить сварку и резку металла, сборку различных конструкций под водой. При этом все упражнения выполняются на время.

Для обеспечения тренировок применяется самое современное оборудование, поступившее на вооружение сил БФ за последние годы, в том числе водолазные катера с барокамерами, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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