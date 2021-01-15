Специалисты готовят площадки для пяти модульных городков для миротворцев России в Карабахе

Ранее в Степанакерте, Гетаване и Каракенде возвели три блочно-модульных городка, в которых разместились 400 военнослужащих

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к подготовке площадок для пяти блочно-модульных городков для российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В настоящее время ведется подготовка площадок для строительства еще 5 городков общей емкостью более 540 человек", - отметили в Минобороны.

Ранее были возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

В декабре 2020 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что к апрелю 2021 года в Нагорном Карабахе для российских миротворцев построят 32 современных модульных военных городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.