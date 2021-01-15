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Военно-промышленный курьер

Российский полиэтилен защитит на земле и на воде

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские оборонщики разработали прочнейший сверхмолекулярный полиэтилен, который планируется использовать для производства пуленепробиваемых бронежилетов.

Пластины из такого материла способны остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, а также выдерживают попадание автоматных пуль.

Отмечается, что из нового полиэтилена уже получены первые сверхлегкие композитные материалы и на основе новой технологии уже изготовлены первые бронежилеты. В ходе их производства впервые применялся метод намотки. Новый материал получил название «Супернить», он будет применяться в средствах индивидуальной бронезащиты, которые придут на смену комплекту «Ратник».

При этом российский материал получился легче и прочнее аналогов вроде израильского UD или американского органопластика на основе кевлара, отмечает газета «Красная звезда».

Так, израильский UD задерживает осколки, летящие на скоростях, не превышающих 630 м/с, а американский арамидный органопластик - 480 м/с.

Еще одной отличительной особенностью российской полиэтилен-композитной брони является возможность останавливать пули автоматных калибров. В иностранных образцах для выполнения этой задачи сочетаются полиэтиленовые бронематериалы и сверхтвердые керамические пластины.

Разработчики уточняют, что бронепластины из полиэтилена за счет легкого веса плавают в воде. Поэтому бронежилеты из нового материала станут выдавать экипажам боевых кораблей и морским пехотинцам.

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6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
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