США создали еще одну замену российскому РД-180

Американская компания Aerojet Rocketdyne (находится в процессе приобретения крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin) завершила сборку первого образца ракетного двигателя AR1, сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что в ближайших планах компании — испытание нового силового агрегата.

SpaceNews напоминает, что AR1, работающий на керосине и кислороде, создавался Aerojet Rocketdyne по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США для замены российского двигателя РД-180, который получает первая ступень тяжелой ракеты Atlas V, а его разработка, которая велась с 2016 года, потребовала 350 миллионов долларов.

В октябре 2020 года исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщил, что проблемы с турбонасосами ракетного двигателя BE-4 американской компании Blue Origin решены.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

В настоящее время носитель Vulcan, который должен заменить Atlas V, получит не AR1, а BE-4, работающий на метане и кислороде. Двигатели AR1 и BE-4 участвовали в тендере ВВС США, предполагающем создание замены РД-180, однако первый силовой агрегат в конкурентной борьбе проиграл второму.