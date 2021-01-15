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США создали еще одну замену российскому РД-180

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AR1
AR1.
Источник изображения: Фото: Aerojet Rocketdyne

Американская компания Aerojet Rocketdyne (находится в процессе приобретения крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin) завершила сборку первого образца ракетного двигателя AR1, сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что в ближайших планах компании — испытание нового силового агрегата.

SpaceNews напоминает, что AR1, работающий на керосине и кислороде, создавался Aerojet Rocketdyne по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США для замены российского двигателя РД-180, который получает первая ступень тяжелой ракеты Atlas V, а его разработка, которая велась с 2016 года, потребовала 350 миллионов долларов.

В октябре 2020 года исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщил, что проблемы с турбонасосами ракетного двигателя BE-4 американской компании Blue Origin решены.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

В настоящее время носитель Vulcan, который должен заменить Atlas V, получит не AR1, а BE-4, работающий на метане и кислороде. Двигатели AR1 и BE-4 участвовали в тендере ВВС США, предполагающем создание замены РД-180, однако первый силовой агрегат в конкурентной борьбе проиграл второму.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
HJ-10
А350
РД-180
Компании
Aerojet
Blue Origin
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
2020-й год
Vulcan РН
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