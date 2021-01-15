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Известия.ru

Дом «Посейдона»: базу для ядерных роботов достроят к будущему лету

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Береговая база для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова летом 2022 года. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания. Испытания его первого носителя уже близятся к завершению. Заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы данной техники, отмечают эксперты.

Береговая база для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова летом 2022 года. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания. Испытания его первого носителя уже близятся к завершению. Заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы данной техники, отмечают эксперты.

Финишная прямая

Для «Посейдонов» строится база по хранению и обслуживанию, склады и мастерские, где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам. Согласно техническому заданию на выполнение работ (имеется в распоряжении «Известий»), они должны быть завершены и сданы Министерству обороны в июне 2022 года. К этому времени запланировано закончить и благоустройство территории.

Оборонное ведомство пока не сообщает, где будут базироваться подводные лодки, вооружённые морским роботизированным комплексом с ядерным двигателем «Посейдон». В конце прошлого года Минобороны заявило об успешном продвижении работ над комплексом. Экипаж первой субмарины-носителя уже начал практическое освоение нового оружия.

Во вторник 12 января гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на предприятии ведутся испытания атомного подводного крейсера К-329 «Белгород». Именно он станет головным боевым кораблем, оснащённым этими аппаратами.

— В советское время было обычным явлением, когда новый корабль приходил к месту приписки, а там ничего не было, кроме наспех возведенного плавучего пирса, — рассказал «Известиям» Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров. — Тогда практиковалась такая методика — сначала создать систему, а потом думать, как её обеспечить. Но на нынешнем этапе развития науки и технологий поступать таким образом уже нельзя.

Изделия, для которых сейчас строится инфраструктура — высокотехнологичные роботы, поддерживать которых в рабочем состоянии сложно, добавил эксперт.

— Бросить такую технику сразу в воду — все равно что выбросить, сделать из нее кусок железа, — пояснил контр-адмирал. — Сама по себе подобное оборудование существовать не может, оно должно попасть в соответствующую атмосферу.

По словам бывшего командира подводной лодки капитана 1 ранга Игоря Курдина, ошибки советского периода приводили к тому, что авианесущие и другие крупные корабли не могли на неподготовленных базах встать у причала.

— Они были вынуждены оставаться на рейде и самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией, — отметил эскперт. — В итоге получалось, что корабли еще даже в море не выходили, а уже расходовали свой моторесурс. Подводные лодки размещали в местах базирования, построенных еще в 1950-е годы. Это доставляло, мягко говоря, неудобства. Создание инфраструктуры заранее значительно продлит срок службы новой техники.

Повелители океанов

Подводный беспилотник получил современное название «Посейдон» по итогам проведённого в марте 2018-го общественного голосования. Во время разработки комплекс имел кодовое наименование «Скиф».

Впервые информация о нём появилась в конце 2015 года, когда в СМИ попали сведения о разработке в России сверхмощной ядерной торпеды. Тогда сообщалось, что она предназначена для поражения важнейшей прибрежной инфраструктуры противника и нанесения ему гарантированно неприемлемого ущерба.

По обнародованным сейчас характеристикам, благодаря ядерной энергоустановке подводный аппарат будет обладать неограниченной дальностью хода. Сложный автопилот позволит ему поразить береговую цель в любом океане. По предположениям аналитиков, габариты аппарата позволяют разместить в нём боевую часть, значительно превосходящую по мощности обычные межконтинентальные баллистические ракеты.

До ввода в строй подводных лодок-носителей нового вооружения, испытания велись на экспериментальной субмарине Б-90 «Саров». С 2008 года на ней опробовали пуски макетов, а потом и прототипов комплекса.

Первым штатным носителем «Посейдонов» станет подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород». Её построили по модифицированному проекту советских атомных подводных крейсеров 949А «Антей». Ядерные дроны будут находиться в шести шахтных пусковых установках.

Ведётся строительство и ещё одного подводного крейсера, вооружённого стратегическими ядерными беспилотниками. По данным СМИ, спуск на воду АПЛ «Хабаровск» запланирован до осени текущего года.

Инструменты сдерживания

Одновременно с «Посейдоном» в марте 2018 года Владимир Путин сообщил о разработке в России ещё пяти образцов вооружений, предназначенных для стратегического сдерживания. Заявлялось, что они должны гарантировать нашей стране возможность нанести мощный ответный удар на внезапное ядерное нападение и сделать бессмысленной создаваемую в США глобальную систему противоракетной обороны.

Часть из них уже поступили в Вооружённые силы. Так, гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» поставлены на опытно-боевое дежурство. Эскадрилья истребителей МиГ-31К, сформированная в Южном военном округе, выполнила с ними сотни вылетов на патрулированиях и учениях.

В декабре 2019-го поставлен на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард». Это позволило называть его первым в мире стратегическим гиперзвуковым ядерным оружием. Новинкой оснастили 13-ю ракетную дивизию РВСН под Оренбургом. Ожидается что вскоре будет сообщено о готовности там ещё двух шахтных пусковых установок.

Уже находится на боевом дежурстве и первая партия лазерных комплексов «Пересвет», способных ослеплять разведывательные космические спутники. Сейчас ведутся работы по совершенствованию системы, уменьшению габаритов и состава машин, чтобы повысить её мобильность.

Готовится к лётным испытаниям тяжёлая жидкостная межконтинентальная ракета «Сармат». Её характеристики позволят преодолевать любые системы противоракетной обороны, как современные, так и перспективные. Инфраструктура для них создаётся в Оренбургской области и Красноярском крае.

Продолжаются испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью полёта. Её уникальная энергетическая установка позволит боеприпасу многие дни находиться в воздухе в режиме постоянной готовности атаковать противника с самых неожиданных направлений.

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