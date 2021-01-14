Военные получили очередную партию основных боевых танков Т-80БВМ

Министерство обороны РФ получило очередную партию основных боевых танков Т-80БВМ в рамках Гособоронзаказа-2020. Об этом сообщили в среду в пресс-службе АО "Концерн Уралвагонзавод".

На предприятии отметили, что до отгрузки танков они все прошли тщательнейшую проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам специалисты оборонного предприятия провели ряд испытаний как стационарных - цеховых, так и на полигоне.

Полученные военными танки были произведены Омским заводом транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш" входит в "Уралвагонзавод").

"Все обязательства перед Министерством обороны РФ, таким образом, были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Сейчас мы уже приступили к выполнению Гособоронзаказа 2021 года", - заявил гендиректор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.

На Т-80БВМ улучшена пушка, установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня танка усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

Иван Петров