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Российская газета

Российские инженеры создали непробиваемый полиэтилен для бронежилетов

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Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Российские оборонщики разработали прочнейший сверхмолекулярный полиэтилен, который планируется использовать для производства пуленепробиваемых бронежилетов. Пластины из такого материла способны остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, а также выдерживают попадание автоматных пуль.

Отмечается, что из нового полиэтилена уже получены первые сверхлегкие композитные материалы и на основе новой технологии уже изготовлены первые бронежилеты. В ходе их производства впервые применялся метод намотки. Новый материал получил название "Супернить", он будет применяться в средствах индивидуальной бронезащиты, которые придут на смену комплекту "Ратник".

При этом российский материал получился легче и прочнее аналогов вроде израильского UD или американского органопластика на основе кевлара, отмечает газета Минобороны России "Красная звезда". Так, израильский UD задерживает осколки, летящие на скоростях, не превышающих 630 м/с, а американский арамидный органопластик - 480 м/с.

Бронепластины из полиэтилена за счет легкого веса плавают в воде - бронежилеты пригодятся морпехам

Еще одной отличительной особенностью российской полиэтилен-композитной брони является возможность останавливать пули автоматных калибров. В иностранных образцах для выполнения этой задачи сочетаются полиэтиленовые бронематериалы и сверхтвердые керамические пластины.

Разработчики уточняют, что бронепластины из полиэтилена за счет легкого веса плавают в воде. Поэтому бронежилеты из нового материала станут выдавать экипажам боевых кораблей и морским пехотинцам.


Иван Петров

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