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Американцы испытали летающий танкер KC-135 «горячей» дозаправкой

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«Горячая» дозаправка KC-135 на авиабазе «Аль-Удейд»
«Горячая» дозаправка KC-135 на авиабазе «Аль-Удейд».
Источник изображения: U.S. Air Force

ВВС США впервые провели испытания самолета-заправщика KC-135 Stratotanker «горячей» дозаправкой на земле. Как пишет Flightglobal, проверки состоялись в сентябре прошлого года на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре и были признаны успешными.

«Горячей» называется дозаправка на аэродроме, при которой один из двигателей летательного аппарата продолжает работать. Благодаря этому самолет проводит на земле меньше времени между полетами. Такой подход практикуется применительно к истребителям, но в транспортной и заправочной и авиации не распространен.

В норме KC-135 перед заправкой на земле должен полностью остановить двигатели, подключиться к наземным системам питания, пройти полный цикл технического осмотра и проверок, а также дозаправку и предвзлетную подготовку. На это необходимо около четырех часов.

На сколько «горячая» дозаправка позволяет уменьшить это время, не уточняется. Однако военные объявили, что на заправку самолета ушло гораздо меньше времени. Во время испытаний первый двигатель KC-135 продолжал работать, обеспечивая самолет энергией, а также сжатым воздухом для запуска остальных двигателей.

KC-135 стоят на вооружении ВВС США с 1957 года. В сентябре 2020 года была первая в истории самолета «горячая» дозаправка. Испытания прошли полностью успешно, и военные решили распространить этот подход. 8 января 2021 года на авиабазе «Милденхолл» в Великобритании была проведена вторая «горячая» заправка KC-135.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
США
Продукция
KC-135
Проекты
2020-й год
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