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Industry Hunter

DMR-радиостанции «Созвездия» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции

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DMR-радиостанции «Созвездия»
DMR-радиостанции «Созвездия».
Источник изображения: industry-hunter.com

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Статус присвоен приказом Минпромторга России на основании заключения Межведомственного экспертного совета. 

Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также на предприятиях добывающих отраслей. 

Новейшее оборудование отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и защитой от прямого прослушивания. 

Присвоение статуса ТОРП новой DMR-аппаратуре концерна «Созвездие» позволит предприятию получать приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также участвовать в масштабных проектах с повышенными требованиями к телекоммуникационному оборудованию, — рассказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов. 

Серийный выпуск радиостанций начался в 2020 году.

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минпромторг РФ
МЧС
Росгвардия
Ростех
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
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