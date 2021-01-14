DMR-радиостанции «Созвездия» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Статус присвоен приказом Минпромторга России на основании заключения Межведомственного экспертного совета.

Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также на предприятиях добывающих отраслей.

Новейшее оборудование отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и защитой от прямого прослушивания.

Присвоение статуса ТОРП новой DMR-аппаратуре концерна «Созвездие» позволит предприятию получать приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также участвовать в масштабных проектах с повышенными требованиями к телекоммуникационному оборудованию, — рассказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Серийный выпуск радиостанций начался в 2020 году.