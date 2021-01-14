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Industry Hunter

МГУ обзаведется собственной квантовой телефонной сетью

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MGU
Главное здание МГУ. Фото с официального сайта МГУ.

Центр квантовых технологий МГУ запустил линию защищенной квантовой телефонии, которая свяжет между собой 20 абонентских пунктов на территории кампуса МГУ на Ленинских горах. Узлами сети станут физический факультет, Главный корпус и сам Центр квантовых технологий. Максимальное расстояние между объектами составит 50 километров. Об этом сообщают «Вести».

В 2021 году сеть интегрируют с сетью компании «ИнфоТеКС». К концу 2021 года защищенная от незаметных вторжений извне сеть будет полностью введена в опытную эксплуатацию.

Сообщается, что квантовая сеть будет построена на квантовой криптографической системе выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), разработанной компанией «ИнфоТеКС» в содружестве с Центром квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова.

Система работает в топологии «Звезда» (когда все узлы присоединены к центральному узлу) и распределяет ключи шифрования между доверенными зонами.

Перед тем как квантовое шифрование станет привычной частью защищенных бизнес-коммуникаций, необходимо тщательно протестировать все возможные варианты работы таких систем. Проект, который мы начали, дополняет и развивает те эксперименты и разработки в области квантовых коммуникаций по волоконно-оптическим сетям, которые ранее проводили и мы, и другие компании, работающие в данной области, — отметил научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Кулик.

Предполагается, что в дальнейшем данная квантовая сеть будет многоузловой. Она будет работать на благо города, а защищенные каналы свяжут между собой сети разных организаций.

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