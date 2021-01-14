Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания

Milirem Type-X

Эстонская компания Milirem Robotics представила для испытаний роботизированную боевую машину среднего класса Type-X, предназначенную для ведения разведки и огневой поддержки механизированных подразделений (танков, БТР, БМП) и конвоев.

Type-X создана по модульной схеме на автономной резиновой гусеничной платформе, на которую можно устанавливать различные типы вооружения и приборов в зависимости от выполняемой миссии. Главная идея разработчиков – создание боевой роботизированной системы, способной заменить военнослужащих в особо опасных ситуациях. Вес основной платформы – 12 т, вес полезной нагрузки – 4,1 т. Type-X можно десантировать с транспортных самолетов C-140 Hercules или KC-390 Millenium. На борту А400М Atlas могут поместиться две, а на C-17 Globemaster III – пять боевых машин. Самое мощное оружие, которое можно установить на Type-X – 50 мм автоматическая пушка.

Milirem Type-X

Кроме того, Type-X можно оснастить низкопрофильной дистанционно управляемой башней с 25-мм пушкой М242 Bushmaster, 30-мм пушкой 230LF и противотанковыми ракетами Alcotan, MMP, Javelin или SPIKE. Высота машины – всего 68 см, а расположенный в задней части двигатель обеспечивают ей значительный уровень скрытности. Максимальная скорость при движении вперед – 80 км/ч, в обратном направлении – 50 км/ч. Как сообщили в компании, Type-X в четыре раза дешевле обычной БМП. На ней также могут быть установлены круговой панорамный прицел, камеры CCD, интегрированный в систему ИИ с функцией слежения, навигации по точкам и обнаружения препятствий.