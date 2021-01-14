Войти
Техкульт

Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания

540
0
0

Milirem Type-X

Эстонская компания Milirem Robotics представила для испытаний роботизированную боевую машину среднего класса Type-X, предназначенную для ведения разведки и огневой поддержки механизированных подразделений (танков, БТР, БМП) и конвоев.

Type-X создана по модульной схеме на автономной резиновой гусеничной платформе, на которую можно устанавливать различные типы вооружения и приборов в зависимости от выполняемой миссии. Главная идея разработчиков – создание боевой роботизированной системы, способной заменить военнослужащих в особо опасных ситуациях. Вес основной платформы – 12 т, вес полезной нагрузки – 4,1 т. Type-X можно десантировать с транспортных самолетов C-140 Hercules или KC-390 Millenium. На борту А400М Atlas могут поместиться две, а на C-17 Globemaster III – пять боевых машин. Самое мощное оружие, которое можно установить на Type-X – 50 мм автоматическая пушка.

Milirem Type-X

Кроме того, Type-X можно оснастить низкопрофильной дистанционно управляемой башней с 25-мм пушкой М242 Bushmaster, 30-мм пушкой 230LF и противотанковыми ракетами Alcotan, MMP, Javelin или SPIKE. Высота машины – всего 68 см, а расположенный в задней части двигатель обеспечивают ей значительный уровень скрытности. Максимальная скорость при движении вперед – 80 км/ч, в обратном направлении – 50 км/ч. Как сообщили в компании, Type-X в четыре раза дешевле обычной БМП. На ней также могут быть установлены круговой панорамный прицел, камеры CCD, интегрированный в систему ИИ с функцией слежения, навигации по точкам и обнаружения препятствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Продукция
A400M
C-130
C-17
KC-390
Проекты
AI
Робот
Похожие новости
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
29.01.2014
Лидерство переходит к Европе
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
26.07.2011
Airbus Military рассчитывает на успех проекта A400M
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400