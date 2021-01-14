ВМС США раскрыли подробности фрегата нового поколения

Here’s the latest on the US Navy’s new Constellation-class frigate https://t.co/OdRbeXRMU9 pic.twitter.com/vqcdOmUm7y — Defense News (@defense_news) January 12, 2021

Стали известны подробности перспективного фрегата типа Constellation, проектируемого по заказу ВМС США. Головной корабль FFG(X), по предварительным оценкам, будет стоить порядка 1,28 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Defence News. Последующие корабли могут стоить от 850 до 950 миллионов долларов. Перспективный фрегат будет иметь 151 метр в длину (496 футов), 20 метров в ширину (65 футов), полное водоизмещение 7291 тонн.

Корабль получит один газотурбинный двигатель, два электрических и четыре дизель-генератора. Он рассчитан на 200 человек экипажа, ожидаемый срок службы составит 25 лет.

Фрегат должен быть вооружен 57-мм пушкой Mk.110, вертикальной пусковой установкой Mk.41, системой запуска Mk.49, 16 противокорабельными ракетами NSM. Он получит боевую информационную систему Aegis и радиолокационную станцию с фазированной решеткой AN / SPY-6 (V3).

Начало строительства фрегата запланировано на первый квартал 2022 года. Ожидается, что он будет спущен на воду в начале 2025 года и принят на вооружение в третьем квартале 2026 года.

Майя Бирюкова