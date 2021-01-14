KelTec P50: американский брат «бельгийца»

Бельгийский пистолет-пулемёт FN P90 получил «младшего брата». Пистолет P50 от американской компании KelTec выделяется яркой внешностью, необычной конструкцией, а также магазином на 50 патронов.

KelTec P50 взбудоражил оружейную общественность в конце прошлого года, когда в новом каталоге компании была показана ещё не анонсированная новинка. Теперь же модель P50 появилась на официальном сайте производителя, где также указаны характеристики пистолета.

P50 среди других моделей оружия от KelTec Источник изображения: keltecweapons.com

Несмотря на наличие 50-зарядного магазина и некоторую визуальную схожесть с пистолетами-пулемётами, P50 — полуавтоматический пистолет. Он питается магазинами от FN P90 и выполнен в аналогичном калибре 5,7×28 мм.

Магазин P50 Источник изображения: keltecweapons.com

Масса оружия составляет 1,43 кг, полная длина — 380 мм при длине ствола 244 мм. Магазин размещается между рамкой и тем местом, где у обычных полуавтоматических пистолетов находится затворная рама. При этом сама конструкция больше напоминает винтовки типа AR-15, разбирающихся «переламыванием» на нижнюю и верхнюю части. При разборке ствол P50 остаётся в верхнем приёмнике.

Для смены магазина у P50 поднимается ствол Источник изображения: keltecweapons.com

P50 поступит в продажу уже в ближайшие недели. Рекомендованная для американского рынка цена пистолета составляет $995.