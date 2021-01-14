Войти
WarSpot

KelTec P50: американский брат «бельгийца»

540
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Бельгийский пистолет-пулемёт FN P90 получил «младшего брата». Пистолет P50 от американской компании KelTec выделяется яркой внешностью, необычной конструкцией, а также магазином на 50 патронов.

KelTec P50 взбудоражил оружейную общественность в конце прошлого года, когда в новом каталоге компании была показана ещё не анонсированная новинка. Теперь же модель P50 появилась на официальном сайте производителя, где также указаны характеристики пистолета.

P50 среди других моделей оружия от KelTec

Источник изображения: keltecweapons.com

Несмотря на наличие 50-зарядного магазина и некоторую визуальную схожесть с пистолетами-пулемётами, P50 — полуавтоматический пистолет. Он питается магазинами от FN P90 и выполнен в аналогичном калибре 5,7×28 мм.

Магазин P50

Источник изображения: keltecweapons.com

Масса оружия составляет 1,43 кг, полная длина — 380 мм при длине ствола 244 мм. Магазин размещается между рамкой и тем местом, где у обычных полуавтоматических пистолетов находится затворная рама. При этом сама конструкция больше напоминает винтовки типа AR-15, разбирающихся «переламыванием» на нижнюю и верхнюю части. При разборке ствол P50 остаётся в верхнем приёмнике.

Для смены магазина у P50 поднимается ствол

Источник изображения: keltecweapons.com

P50 поступит в продажу уже в ближайшие недели. Рекомендованная для американского рынка цена пистолета составляет $995.

Источник изображения: warspot.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Продукция
AR-15
Похожие новости
18.05.2020
Винтовка – двигатель прогресса
28.11.2019
Владимир Злобин: разрабатываем секретное оружие для российской армии
29.03.2019
ССО: восточный вариант
07.11.2017
Прощай, Калашников!
18.06.2008
Автоматы бывших союзников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400