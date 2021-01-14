Совет по космосу РАН создаст комиссию для проверки наличия жизни на Венере

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Совет по космосу РАН отметил важность подтверждения существования фосфина на Венере как потенциального биомаркера, говорится в решении совета.

Как отмечается в документе, заслушав и обсудив доклад члена-корреспондента РАН Олега Кораблева, совет РАН по космосу выступил с инициативой о создании междисциплинарной комиссии "Астрофосфин" под эгидой Астробиологического Совета при президиуме РАН для обсуждений возможностей наблюдений фосфина в природных и лабораторных условиях.

Также совет подчеркивает "необходимость соответствующих экспериментов" на индийском космическом аппарате Venus Orbiter Mission (запуск в 2024 г.) и в российской программе "Венера-Д".

В связи с этим совет отметил важность подтверждения или опровержения существования фосфина на Венере как потенциального биомаркера.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, наличие фосфина в атмосфере Венеры не является доказательством существования жизни на планете, поэтому миссия "Венера-Д" планирует провести дополнительные исследования.

"Есть признаки, относящиеся к атмосфере Венеры, которые позволяют надеяться, что там можно найти жизнь. Это повлекло за собой включение в состав аппаратуры "Венеры-Д" тех приборов, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете", - сказал Эйсмонт, комментируя сообщения об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры.

По словам ученого, ранее наличие жизни на Венере представлялось сомнительным, однако сейчас ученые предполагают, что в верхних слоях атмосферы, где условия близки к земным, она может существовать.

В марте 2019 года президент РАН Александр Сергеев сообщил, что в октябре 2019 года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по миссии "Венера-Д" и разработке сметы, которая будет представлена NASA и "Роскосмосу".

15 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект новой российской космической программы.

В январе 2020 года ведущий инженер НПО им. Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают проект большой программы по исследованию Венеры.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко сообщил, что Россия планирует реализовывать проект без широкого привлечения международной кооперации.

Ранее планировалось, что NASA будет полноценным партнером в проекте. Как сообщил "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей.

Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток.