«Триумф» и «Панцирь-С» будут поддерживать друг друга

В соединении противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к слаживанию боевых расчетов зенитных ракетных систем и зенитных ракетно-пушечных комплексов.

В ходе начавшихся практических занятий под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С» отрабатываются вопросы развертывания С-400, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению пусков. Ракетчики проводят тренировки на комплексах управления и системах тактического обеспечения, а также совершенствуют навыки работы на транспортно-заряжающих машинах.

В свою очередь расчеты «Панцирей» берут под контроль воздушное пространство в районе позиций С-400 и решают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей – беспилотников и малогабаритных вертолетов условного противника, проводящих разведку местности.

На завершающем этапе военнослужащие выполнят электронные пуски по различным воздушным целям, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)