Войти
ЦАМТО

ВМС Нигерии в ближайшее время получат очередную партию катеров Manta Mk.2 ASD

469
0
0
Катер типа Manta
Десантный катер типа Manta ВМС Израиля. Атлит, 18.05.2016.
Источник изображения: Адас Паруш / www.newsru.co.il

ЦАМТО, 13 января. Согласно информации, опубликованной Forum.lowyat.net, малазийская компания Northern Shipyard завершила строительство четырех скоростных патрульных катеров Manta Mk.2 ASD (Arrow System Design) для ВМС Нигерии.

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на управляющего Northern Shipyard Масмави Исхака (Masmawi Ishak), малазийская компания была выбрана сингапурской Suncraft Private Limited и ВМС Нигерии в качестве подрядчика строительства четырех патрульных катеров в рамках контракта стоимостью 32 млн. ринггитов (около 8 млн. долл.) в феврале 2020 года.

Manta Mk.2 – скоростной патрульный катер, поставляемый в нескольких версиях. Он был разработан для патрулирования прибрежных зон, перехвата нарушителей, противодействия контрабанде и незаконной миграции и т. д.

Разработанный Suncraft International 17-метровый катер Manta Mk.2 оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 1200 л.с. и может развивать максимальную скорость от 45 до 50 узлов. Дальность плавания составляет 250 морских миль на скорости 35 узлов. Корпус выполнен из алюминия. Катер отличается высокой остойчивость на большой скорости, маневренностью, хорошими мореходными качествами. Он оборудуется баллистической защитой, экипаж состоит из шести человек.

Как сообщал ЦАМТО, первые катера Manta были приняты на вооружение ВМС Нигерии в 2008 году. За последнее десятилетие нигерийский флот получил около двух десятков катеров этого типа. Так, бюджет 2011 года предусматривал покупку 9 катеров Manta Mk.2 ASD, 2012 года – шести катеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Нигерия
Сингапуp
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.01.2019
Saab поставит дополнительные боеприпасы для гранатометов M3 "Карл Густав" ВС США
30.11.2016
Масштаб имеет значение
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400