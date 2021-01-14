ВМС Нигерии в ближайшее время получат очередную партию катеров Manta Mk.2 ASD

ЦАМТО, 13 января. Согласно информации, опубликованной Forum.lowyat.net, малазийская компания Northern Shipyard завершила строительство четырех скоростных патрульных катеров Manta Mk.2 ASD (Arrow System Design) для ВМС Нигерии.

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на управляющего Northern Shipyard Масмави Исхака (Masmawi Ishak), малазийская компания была выбрана сингапурской Suncraft Private Limited и ВМС Нигерии в качестве подрядчика строительства четырех патрульных катеров в рамках контракта стоимостью 32 млн. ринггитов (около 8 млн. долл.) в феврале 2020 года.

Manta Mk.2 – скоростной патрульный катер, поставляемый в нескольких версиях. Он был разработан для патрулирования прибрежных зон, перехвата нарушителей, противодействия контрабанде и незаконной миграции и т. д.

Разработанный Suncraft International 17-метровый катер Manta Mk.2 оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 1200 л.с. и может развивать максимальную скорость от 45 до 50 узлов. Дальность плавания составляет 250 морских миль на скорости 35 узлов. Корпус выполнен из алюминия. Катер отличается высокой остойчивость на большой скорости, маневренностью, хорошими мореходными качествами. Он оборудуется баллистической защитой, экипаж состоит из шести человек.

Как сообщал ЦАМТО, первые катера Manta были приняты на вооружение ВМС Нигерии в 2008 году. За последнее десятилетие нигерийский флот получил около двух десятков катеров этого типа. Так, бюджет 2011 года предусматривал покупку 9 катеров Manta Mk.2 ASD, 2012 года – шести катеров.