Совет РАН по космосу предложил пересмотреть сроки программы полета МКС

В документе отмечается необходимость приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совет РАН по космосу считает необходимым пересмотреть сроки использования Международной космической станции (МКС).

"В настоящее время <...> необходимо пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите", - говорится в решении, размещенном на сайте совета.

Как уточняется в документе, у РФ до 2025 года есть обязательства по участию в проекте МКС. "Дальнейшее продолжение полета российского сегмента МКС неизбежно повлечет значительное увеличение доли ресурсов, расходуемых на поддержание работоспособности и безопасной эксплуатации модулей МКС", - считают ученые.

В ноябре в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом госкорпорации, а затем переданы в правительство.

В январе гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что новая орбитальная станция, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. По его словам, это снизит расходы на ее эксплуатацию. Глава Роскосмоса отметил, что экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач, а его постоянное присутствие может быть оправдано только регулярной загрузкой станции задачами.