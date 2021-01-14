Евросоюз выделил €300 млн на развитие космического сектора

Из них €100 млн будут выделены из бюджета ЕС для поддержки новаторских инноваций

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз решил выделить €300 млн на развитие европейского космического сектора. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК).

"Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд объявляют сегодня об инвестициях в космический сектор в размере €300 млн, причем €100 млн из них будут выделены из бюджета ЕС для поддержки новаторских инноваций в этой отрасли", - говорится в заявлении ЕК.

Как отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, "это инвестиции в малые и средние предприятия космической техники, которые приближают к цели перехода к цифровым технологиям". "Это решение поддерживает развитие европейских космических стартапов и показывает, что Европейский космический сектор процветает", - добавил он.