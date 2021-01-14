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Интерфакс-АВН

Совет по космосу РАН рекомендует пересмотреть сроки эксплуатации МКС

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Совет по космосу РАН рекомендует пересмотреть сроки программы полета Международной космической станции (МКС), говорится в решении Совета.

Как отмечается в документе, после доклада замгендиректора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, совет заявил о необходимости пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

В документе говорится, что дальнейшее продолжение полёта МКС неизбежно повлечет значительное увеличение доли ресурсов, расходуемых на поддержание работоспособности и безопасной эксплуатации модулей МКС.

Ранее Соловьев на заседании Совета по космосу РАН сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "судьба МКС еще до конца не решена".

"Она будет определена где-то в первом квартале следующего года", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, модуль "Наука" который планируется запустить в следующем году к МКС, "впоследствии станет базой для российской станции".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда сообщил, что МКС способна функционировать длительное время, но ряд модулей возможно придется заменить.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано. На станции "Мир" тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции", - отметил Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

По его словам, ее основой могут стать новые российские модуля - узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС.

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил Рогозин.

В середине мая прошлого года он сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае прошлого года от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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