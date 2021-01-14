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ТАСС

В РАН предложили Роскосмосу перенести сроки создания российской сверхтяжелой ракеты

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Здание РАН
Здание РАН.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Ее первый полет должен состояться в 2028 году

ТАСС, 13 января. Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России, чтобы перенести сроки создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Заседание совета прошло 16 декабря 2020 года.

"Совет РАН по космосу <...> рекомендует руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту РФ с предложением, предусматривающим корректировку "Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу" и положений указа президента Российской Федерации № 32 от 29.01.2018 года в части переноса сроков создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", - говорится в документе, опубликованном на сайте совета.

В документе уточняется, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Сверхтяжелую российскую ракету-носитель назвали "Енисей". Согласно федеральной целевой программе, ее должны запустить в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

В октябре 2020 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что модернизированная первая многоразовая ступень перспективной российской метановой ракеты "Амур" может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

В декабре 2020 года Рогозин отметил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе принципиально новых технических решений. По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.

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