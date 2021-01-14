Войти
Интерфакс-АВН

Россия для полетов к Луне вместо сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет использовать "Ангару"

448
0
0
Испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5.2Л» на космодроме Плесецк 14 декабря 2020 года. МО РФ
Испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5.2Л» на космодроме Плесецк 14 декабря 2020 года. МО РФ.
Источник изображения: roscosmos.ru

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей", говорится в решении Совета.

Как отмечается в документе, совет рекомендует генконструкторам "Роскосмоса" обеспечить "разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", предусматривающей, выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году, с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса "Ангара-5В".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

18 марта Рогозин опубликовал в твиттере фотографии конструкций будущей ракеты.

"Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
Похожие новости
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
01.05.2020
«Мурло капитализма»
27.07.2018
Повелитель батута
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400