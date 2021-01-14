Россия для полетов к Луне вместо сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет использовать "Ангару"

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей", говорится в решении Совета.

Как отмечается в документе, совет рекомендует генконструкторам "Роскосмоса" обеспечить "разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", предусматривающей, выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году, с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса "Ангара-5В".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

18 марта Рогозин опубликовал в твиттере фотографии конструкций будущей ракеты.

"Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.