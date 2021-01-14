Войти
bmpd.livejournal.com

БЛА "Охотник" с неуправляемыми бомбами

718
0
+2

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "Охотник" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. "Цель была поражена с высокой точностью", - отметил собеседник агентства.

Первый опытный летный образец С-70-1 ударного беспилотного летательного аппарата С-70 (шифр "Охотник-Б") разработки ПАО "Компания "Сухой". Ахтубинск (с) Министерство обороны Российской Федерации

Он не назвал дату, когда проходило бомбометание, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей.

Источник подчеркнул, что "установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию".

"Охотник", по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года.

По данным источников РИА Новости, в прошлом году "Охотник" выполнил серию полетов с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух - воздух", которые лишены двигателя, но имеют головку самонаведения. Испытательные пуски боевых ракет по воздушным мишеням аппарат должен выполнить во второй половине этого года.

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени изготовлен один опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник-Б" (С-70-1, бортовой номер "071 красный"), разработанного ПАО "Компания "Сухой". Он был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"). 3 августа 2019 года прототип совершил первый полет в Ахтубинске на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации.

Государственные (Государственные совместные) испытания беспилотного комплекса СК-70 с БЛА С-70 запланированы на 2023-2025 годы, в них должны принять участие еще три летных опытных образца БЛА С-70, находяшиеся сейчас в постройке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.09.2019
Первый совместный полет БЛА "Охотник" и истребителя Су-57
19.08.2019
Расширенное видео первого полета российского беспилотного летательного аппарата "Охотник"
05.08.2019
Первый полет российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник"
22.05.2019
"Охотник" в Ахтубинске
30.01.2019
Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400