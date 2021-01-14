БЛА "Охотник" с неуправляемыми бомбами

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "Охотник" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. "Цель была поражена с высокой точностью", - отметил собеседник агентства.

Первый опытный летный образец С-70-1 ударного беспилотного летательного аппарата С-70 (шифр "Охотник-Б") разработки ПАО "Компания "Сухой". Ахтубинск (с) Министерство обороны Российской Федерации

Он не назвал дату, когда проходило бомбометание, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей.

Источник подчеркнул, что "установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию".

"Охотник", по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года.

По данным источников РИА Новости, в прошлом году "Охотник" выполнил серию полетов с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух - воздух", которые лишены двигателя, но имеют головку самонаведения. Испытательные пуски боевых ракет по воздушным мишеням аппарат должен выполнить во второй половине этого года.

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени изготовлен один опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник-Б" (С-70-1, бортовой номер "071 красный"), разработанного ПАО "Компания "Сухой". Он был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"). 3 августа 2019 года прототип совершил первый полет в Ахтубинске на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации.

Государственные (Государственные совместные) испытания беспилотного комплекса СК-70 с БЛА С-70 запланированы на 2023-2025 годы, в них должны принять участие еще три летных опытных образца БЛА С-70, находяшиеся сейчас в постройке.