ВС Норвегии заказали новейшую версию гранатомета "Карл-Густав"

ЦАМТО, 13 января. Шведская компания Saab 11 января объявила о подписании с командованием Вооруженных сил Норвегии рамочного соглашения на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" версии M4.

Подписанное соглашение позволяет ВС Норвегии размещать заказы на поставку "Карл-Густав" M4, сопутствующего оборудования и систем обучения в течение 7 лет. Одновременно Saab получила первый твердый заказ от ВС Норвегии на поставку гранатометов, который должен быть выполнен в 2021 году.

Вооруженные силы Норвегии применяют гранатометы "Карл-Густав" M2 с начала 1970-х гг. В настоящее время на вооружении остаются системы версий M2 и M3.

Как сообщал ЦАМТО, последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Перекомпоновка позволила сократить длину M4 со 106,5 (M3) до 100 см, что также способствовало снижению веса.

Компания интегрировала дополнительные компоненты для обеспечения безопасности применения M4, что позволяет нести гранатомет заряженным и сокращает время реагирования на угрозы. Оснащение системой учета выстрелов позволяет исключить ошибки при определении оставшегося срока службы РПГ.

Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности стрельбы и вероятности поражения цели. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Кроме того, M4 позволяет выполнять пуск программируемых боеприпасов.

С момента начала продаж в 2014 году, Saab подписала контракты на поставку гранатометов "Карл Густав" версии M4 с четырнадцатью странами мира.