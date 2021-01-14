"Накачанная" машина. Военный эксперт рассказал о БМПТ "Терминатор"

Немецкий журнал оценил российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор", назвав ее "танком на стероидах". В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что БМПТ действительно достойна восхищения.

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern.

Отмечается, что российская БМПТ оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.

"Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора", – говорится в статье.

Там подчеркивается, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует автор статьи.

"Терминатор" предназначен для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что российская боевая машина поддержки танков действительно достойна восхищения.

"Это достаточно современная и, действительно, "накачанная" машина. Она очень необычна в том смысле, что вышла именно в свое время. Дальше повышать боевую эффективность танков достаточно сложно. Но если рядом с танками разместить машину такого уровня, как "Терминатор", то эффективность танков резко возрастает, их использование в современном бою может продолжаться так же безопасно, как тогда, когда не было разных ручных противотанковых средств – противотанковых управляемых ракет, гранатометов и так далее. От всего этого "Терминатор" будет защищать. Тем самым танковый кулак резко повышается. И такая машина сейчас существует практически без конкуренции. Кроме того, "Терминатор" может работать и самостоятельно. Например, в условиях городских боев его использование значительно более эффективно, чем использование танков", – сказал Дмитрий Корнев.