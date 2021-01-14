В Совбезе РФ обеспокоены стремительным ростом киберугроз

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Эксперты Совбеза РФ озабочены увеличением числа кибератак на органы власти и рекомендуют принять срочные меры защиты, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин журналистам в среду.

"Проанализировав ситуацию, эксперты отметили стремительное нарастание угроз в информационной сфере", - заявил Аношин.

По его словам, такие выводы были сделаны на состоявшемся заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

"В частности, обеспокоенность представителей российских министерств и ведомств вызвало увеличение количества компьютерных атак на информационную инфраструктуру органов власти, финансовых учреждений и предприятий страны, размещение противоправной информации в сети Интернет, а также возрастание в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал пресс-секретарь.