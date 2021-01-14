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Россия построит «Яхрому»

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

К 2030 году в районе Чукотского моря будет построена радиолокационная станция (РЛС) «Яхрома», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Станция будет функционировать полностью в автоматическом режиме, без постоянного нахождения людей на объекте», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в текущем году военное ведомство начнет строительство «Яхромы» в Севастополе, отмечает ТАСС.

В апреле 2019 года газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщала, что РЛС «Воронеж» в Крыму будет размещена на территории Нахимовского района Севастополя, чтобы «складки местности не создавали помех для ее работы».

В марте того же года конструктор Виктор Иванцов заявил, что модернизация РЛС «Дарьял», предполагающая, в частности, замену ламповых передатчиков на транзисторные, сделает станцию« вечной».

«Яхрома», которая должна войти в российскую систему предупреждения о ракетном нападении, будет работать в четырех диапазонах (метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом) с обзором в 270 градусов.

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Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
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