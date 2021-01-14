Идеальный экспедиционный боевой корабль для российского флота

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Передовая плавучая база Makran вошла в состав ВМС Ирана

В преддверии начинающихся учений ВМС Ирана в водах Оманского залива, в состав ВМС иранской Армии вошла передовая плавучая база Makran, которая была создана путем переоборудования одного из танкеров. Длина плавбазы достигает 230 метров, она оборудована площадкой для размещения нескольких вертолетов и БПЛА вертикального взлета и посадки, местами для базирования легких катеров и краном для их спуска и подъема на палубу и т.д. Основная задача - поддержка кораблей и катеров ВМС Ирана в открытом море, например на антипиратских миссиях и т.д.

На переднем плане над палубой плавбазы Makran вертолет AS-61 (ASH-3D), на заднем плане на палубе стоят вертолеты RH-53D и AB.212ASW авиации ВМС Ирана