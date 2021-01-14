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Натовский спецназ «по дружбе» погулял по российскому сухогрузу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецназ ВМС Греции демонстративно высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Об этом сообщили греческие СМИ.

Согласно их информации, греческие военные предположили, что на судне может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию. 

Греческий корабль начал преследовать «Адлер», а после на борт для проверки высадились подразделения спецназа ВМС Греции. Отмечается, что экипаж «Адлера» согласился на проверку судна, а военным не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного, «в связи с этим инцидент можно считать исчерпанным».

Миссия ЕС в Twitter назвала этот эпизод «дружественной» проверкой судна в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Ливия
Россия
Проекты
Евросоюз
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