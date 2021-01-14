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Страна (Украина): «Зеленскому было пофиг». Приедет ли Илон Маск в Житомир после твиттер-батла о Сергее Королеве

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Академик Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин
Академик Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергеев

В годовщину дня рождения Сергея Королева из-за него поспорили официальные Twitter-аккаунты Украины и России. В тему оказались вовлечены Роскосмос, американский миллиардер Илон Маск, а после них — президент Украины Владимир Зеленский. Он, пользуясь случаем, позвал владельца Space X в Житомир, где расположен музей гениального конструктора. «Страна» разобралась, чем завершился этот батл.

Россия сразу вспомнила о дне рождения конструктора, а Украина — только после твита Илона Маска и предварительно поругавшись с россиянами в соцсетях

"Королев - наш"

Все началось с того, что официальный аккаунт России в Twitter назвал Королева легендарным советским инженером-ракетчиком. "Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королева - легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого. Его по праву называют "отцом‟ космических полетов. R7 Rocket, Sputnik1, путешествие Гагарина в космос - все это среди его многочисленных достижений!" - сообщалось в твите.

С этим утверждением немедленно поспорил Twitter-аккаунт Украины. Он ответил, что Королев называл себя украинцем, поскольку родился в Житомире и вырос в Нежине и Киеве. А в России он, среди прочего, отбыл шесть лет в исправительно-трудовом лагере на Колыме по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Правда, украинский аккаунт, описывая образовательную биографию Королева, забыл, что из Киевского политехнического института будущий ученый сам перевелся в Московское высшее техучилище имени Баумана. Что, по нынешним украинским меркам, тянет на серьезную "зраду" (измену - прим. ред.).

Хотя в любом случае это спор ни о чем, так как все перемещения Королева происходили в рамках одного государства - СССР и особо не было разницы в каком именно советском городе он учился. Впрочем, на этом страсти не прекратилась. В Твиттере разместил запись Роскосмос, также назвав Сергея Павловича советским конструктором. "Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", - говорится в сообщении Роскосмоса.

На этот пост отреагировал основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX Илон Маск. "Он был великолепен", - прокомментировал пост Илон Макс на русском языке. Примечательно, что раньше Маск тоже крайне уважительно высказывался о Королеве и даже общался с членами его семьи по видеосвязи.

После диалога американского бизнесмена с Роскосмосом свои пять копеек решил вставить президент Украины Владимир Зеленский. Он через Твиттер пригласил американского миллиардера в Житомир, где находится музей космонавтики имени Сергея Королева. "Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в Twitter. Свой пост он оставил, как комментарий к твиту Илона Маска, опубликованному в июле 2020 года. Под постом Владимира Зеленского в Twitter пользователи начали публиковать архивные документы, где Сергей Королев числится то русским, то украинцем.

Как видим, получилась странная история: сначала МИД начал зачем-то ругаться с россиянами по поводу того, что Королев сидел (как будто его посадили в путинские годы). Потом Зеленский, видимо, заревновав, что Илон Маск обсуждает конструктора с Россией, а не с Украиной, решил отметиться на этой теме. Но вышло не очень: вместо того, чтобы самим вспомнить о дне рождения знаменитого земляка, Украина только реагировала на посты русских и американцев. Хотя могла бы и первой почтить память Королева, а не вдаваться в исторические и геополитические дискуссии. Но видимо это и было главной целью, а не собственно увековечивание памяти знаменитого ученого.

К слову, о нем сегодня даже за весь день не вспомнило Государственное космическое агентство Украины - аналог Роскосмоса, которому ответил Илон Маск. По состоянию на 20:00 на сайте и странице ведомства в ФБ не было сообщений о годовщине. И только полчаса назад агентство добавило пост о Королеве. Но путем манипуляций с отложенной публикацией пост пометили временем 13:45 (такая опция есть на Facebook). При этом, если навести на время, то видно, во сколько реально была добавлена запись - в 20:02.

Новость на сайте Агентства тоже вышла буквально только что. При этом она оказалась полной копией текста, который еще с утра опубликовал музей конструктора в Житомире. Кстати, только сам музей Королева сегодня отметил его годовщину - к его бюсту возложили цветы.

"Он у них просто еще один сиделец". Реакция соцсетей

О том, что Королев для украинских властей - это лишь повод поговорить о сталинских репрессиях, написал нардеп Макс Бужанский. "Как Королев сидел в лагерях, в Институте Наццпамяти не забывали рассказать никогда. А больше его ни в какой связи, в том числе, и в дни рождения, не вспоминали. Он у них просто еще один сиделец, им для количества нужно, все кажется, что мало" - написал Бужанский.

Журналист Юрий Ткачев заявил, что ему стыдно за такую реакцию Украины на день рождения великого конструктора. "Что такое гребаный стыд и как с этим бороться. Сегодня в 12:38 Роскосмос опубликовал твит с поздравлением с днем рождения Королева. Через полчаса в пришел Илон Маск, где написал, что Королев "был великолепен". В Твиттере тут же произошел феерверк пуканов политических украинцев, которые, разумеется, сразу напомнили, что Королев был украинец и вообще. Через 3 часа Зеленский зафигачил твит, в котором тоже поздравил с днем рождения Королева и предметно тэгнул Маска, пригласив его в музей Королева в Житомире… Понимаете, Зеленскому было пофиг на Королева, пока не возникла потребность доказать американцу, что он, Королев, украинец. А вот Роскосмосу не пофиг, зато совершенно пофиг на то, украинец он там или нет. И пока политическое украинство будет заниматься вот этой тупой клоунадой, ничего, кроме насмешек, в ответ оно не получит" - написал журналист Юрий Ткачев.

Чем известен Сергей Королев и его музей в Житомире

Музей космонавтики им. Королева открыт в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых. В 90-х в отдельном здании была открыта вторая экспозиция музея "Космос",. Там представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27", макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта. Также в музее появился уникальный симулятор, благодаря которому можно испытать ощущения полета в космос. Раньше аналогичные тренажеры использовали для подготовки профессиональных пилотов.

Под руководством Сергея Королева в 1957 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Благодаря его разработкам в космосе побывали животные, а 12 апреля 1961 впервые в мире был осуществлен полет человека в космос, с которого началась эра пилотируемой космонавтики. При его участии были созданы первые космические аппараты для исследования космических объектов серий "Луна", "Венера", "Марс", "Зонд".

Треть жизни Сергей Королев провел на Украине. Родился в Житомире, жил в Нежине, Киеве, учился в гимназии в Одессе. Поступил в Киевский политехнический институт, откуда перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. После чего всю свою конструкторскую карьеру делал в Москве.


Виктория Венк

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