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Гуаньча (Китай): китайский беспилотник WJ-700 успешно совершил первый полет, он обладает способностью высокоточного удара с воздуха

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Китайский дрон на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Хотане в западном Синьцзяне Китая
Китайский дрон на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Хотане в западном Синьцзяне Китая.
Источник изображения: © AFP 2020, GREG BAKER

На днях свои первые летные испытания завершил китайский высокоскоростной ударно-разведывательный беспилотник WJ-700. Дрон ориентирован на потребности внутреннего и международного рынка в ближайшие 5-10 лет, в нем используется ряд передовых технологий, подчеркивает «Гуаньча».

11 января высотный высокоскоростной ударно-разведывательный беспилотник WJ-700 с большой продолжительностью полета, разработанный Третьим научно-исследовательским институтом CASIC и компанией Hiwing Aviation General Equipment, успешно завершил первые летные испытания, сообщает "Гуаньча".

В БПЛА WJ-700 используется ряд передовых технологий, а ключевые функциональные показатели, такие как продолжительность полета, дальность полета и полезная нагрузка, достигли лидирующего уровня в Китае и на международном рынке современных беспилотников того же тоннажа. Данная модель беспилотных летательных аппаратов ориентирована на потребности внутреннего и международного рынка в ближайшие 5-10 лет.

Отмечается, что дрон способен наносить высокоточные удары класса "воздух-земля", такие как наземные атаки вне зоны оборонительной сети, противокорабельные, противорадиационные удары, а также способен выполнять разведку на обширной территории.

WJ-700 - единственный в Китае и редко встречающийся в мире высотный высокоскоростной ударно-разведывательный беспилотник с большой продолжительностью полета, в будущем он положит начало новому способу боевого применения БПЛА, подчеркивает "Гуаньча".

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Страны
Китай
Компании
CASIC
Проекты
БПЛА
ЯО
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