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ЦАМТО

На Севмаше введено в эксплуатацию более 800 ед. нового оборудования

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 13 января. В 2020 году на Севмаше в эксплуатацию было введено 895 ед. технологического оборудования. Масштабное техническое перевооружение затронуло все производства предприятия.

Новое литейное, металлорежущее, кузнечно-прессовое, термическое, электрогазосварочное, деревообрабатывающее и другое оборудование поступило в цеха и подразделения. В 2021 году планируется увеличить лимит финансирования реконструкции почти на 40%.

Для проведения достройки и швартовных испытаний проведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей, модернизирован передаточный причал. В результате выполненных работ причал удлинили в сторону акватории, улучшили его функциональность. Реконструирована и котельная высокого давления. После завершения строительных мероприятий она обеспечит паром высокого давления одну из набережных предприятия для проведения швартовных испытаний атомных подводных лодок.

Кроме того, на Севмаше активно ведется техническое перевооружение деревообрабатывающего и малярно-изоляционного производств, модернизация инженерных систем эллинга №1.

Важный этап – переход предприятия на природный газ. Планируется, что на нем будет работать оборудование металлургического производства и котельной высокого давления, печи корпусообрабатывающего и инструментального цехов. Газификация позволит перейти на экологически чистое топливо и снизить затраты на производство продукции.

На 2021 год запланированы следующие этапы технического перевооружения и модернизации производства. В рамках развития производственной системы будет внедряться организация работ с применением методики управления производительностью труда, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш", цитируя фрагмент статьи, размещенной в корпоративном журнале "Завод" №5.

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ГАЗ Группа
Севмаш
Проекты
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