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ВВС Болгарии получат последние два модернизированных в Барановичах штурмовика Су-25 в конце февраля

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Первый завершивший капитальный ремонт и модернизацию на АО "558 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25К ВВС Болгарии (бортовой номер "246", заводской номер 25508110046). Барановичи (Белоруссия), сентябрь 2020 года
Первый завершивший капитальный ремонт и модернизацию на АО "558 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25К ВВС Болгарии (бортовой номер "246", заводской номер 25508110046). Барановичи (Белоруссия), сентябрь 2020 года.
Источник изображения: www.facebook.com/Scramblemagazine

ЦАМТО, 13 января. ВВС Болгарии к концу февраля получат два последних из восьми штурмовиков Су-25, прошедших капитально-восстановительный ремонт на предприятии ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь).

Как сообщает See News, также Болгария может реализовать опцион, предусматривающий капитально-восстановительный ремонт еще шести самолетов Су-25, однако пока не решены финансовые параметры такого соглашения (прим.ЦАМТО: кроме того, ЕС ввел санкции в отношении белорусского ОПК).

Правительство Болгарии одобрило финансирование ремонта и продления сроков эксплуатации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии в размере 82,5 млн. левов (49,2 млн. долл.) в конце ноября 2018 года. Всего по условиям контракта ремонт должны пройти 8 состоящих на вооружении самолетов (6 одноместных самолетов Су-25К и 2 двухместных Су-25УБК).

Подрядчиком для выполнения работ по модернизации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии по итогам проведенного тендера было выбрано ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь). Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов утвердил сделку с белорусским предприятием своим приказом от 16 ноября 2018 года.

Ремонт длительное время не начинался из-за того, что власти Болгарии не могли определиться с тем, можно ли штурмовики временно отправить в Республику Беларусь, в отношении которой ЕС постоянно продлевает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних "репрессий". Поскольку до конца 2018 года платежи по контракту не были произведены, сумма была перенесена на 2019 год.

В результате, в 2019 году парламент Болгарии одобрил внесение поправок в национальное законодательство, что позволило Министерству обороны Болгарии оформить временное разрешение на вывоз Су-25 в Республику Беларусь, куда первые самолеты были отправлены в августе 2019 года.

После капитального ремонта ресурс фюзеляжей Су-25 продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш – на 500 часов. Это позволит ВВС Болгарии эксплуатировать Су-25 до 2027-2028 гг. с потенциальной возможностью еще одного продления срока службы на 10 лет, что потребует еще одного капитального ремонта планера и двигателя.

Военно-воздушные силы Болгарии на авиабазе "Безмер" официально приняли три прошедших капитально-восстановительный ремонт штурмовика Су-25 25 октября 2020 года, еще три машины двумя партиями – в декабре 2020 года.

Предполагается, что МО Болгарии будет поддерживать в боеспособном состоянии авиационную технику советского производства до закупки новых боевых самолетов. В результате капитально-восстановительных работ самолеты получили дополнительные боевые возможности: расширен арсенал применяемых боеприпасов, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности.

Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов в ходе посещения 10 декабря авиабазы в Безмере заявил, что "это наглядный пример консенсуса между политическим и военным руководством страны относительно того, куда вкладывать средства, когда после тщательного анализа, доказательства необходимости, определения перспективы, делается правильный инвестиционный выбор и достигаются необходимые результаты".

На проведенном брифинге было заявлено, что навигационная система Су-25 была полностью модернизирована, включая возможности спутниковой навигации. Это обеспечивает большую информированность пилота при выполнении поставленных задач. Возможность использования ракетного вооружения была значительно расширена, заменена двуканальная радиосвязь, позволяющая одновременно поддерживать обмен данными с наземной и морской составляющей. Все эти и другие внедренные системы позволяют модернизированному Су-25 наиболее эффективно решать весь спектр основных задач по оказанию непосредственной авиационной поддержки, изоляции района боевых действий и обеспечению ведения боя подразделениями сухопутных и морских частей.

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