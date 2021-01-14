Броня крепка и танки наши быстры

Новая технология сделает броню российской военной техники еще крепче, а производство дешевле. Секрет прост – проволока!

Заголовок и новость, которые мы заслужили: броню для российских танков будут делать из проволоки! Вчитываемся и понимаем, что речь идет о новых технологиях, цитирую: "выращивание брони аддитивным методом путем сплавления проволоки и последующего ее упрочнения волновым деформационным воздействием".

В принципе, все, что касается оборонки, удивлять не должно. Самая странно звучащая формулировка может иметь абсолютно прагматичное объяснение и содержать нечто, за чем будут охотиться разведки всех стран мира. Особенно учитывая пояснение, которое озвучили в Фонде перспективных исследований: технология делает производство брони дешевле, а сама броня будет легче на 15-30%.

Согласитесь, звучит как чудо расчудесное!? Неудивительно, что, со слов ФПИ, к разработке уже проявили интерес компания оборонно-промышленного комплекса.

Вспомнилось, как в проволоку в голом виде заворачивался "акционист" Петр Павленский. В 2013-м году он в таком виде заявился к зданию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но был арестован. Видимо, принцип завернуться в проволоку, чтоб стать неприкасаемым, каким-то образом уже тогда просочился в интернет. А почему в итоге его тогда скрутили, – видимо, упустил аддитивный путь сплавления или не разобрался в волновом деформационном воздействии. Или наоборот, та его акция навела ученых на мысли об улучшении брони именно через схемы с проволокой?

Кстати, а можно ли теперь считать тех, кто срезает проволоку в подъезде, чтоб сдать ее в металлолом, не просто хулиганом, но еще и расхитителем российского военно-промышленного комплекса, угрожающим национальной безопасности?

Да и вообще подобным идеям удивляться не стоит, поскольку там, где остальные полагаются на науку, русские ученые всегда добавят смекалку и нетривиальный подход. Главное, чтобы в боевых машинах, защищенных новым видом брони, всегда были ломик и изолента, дабы в любой момент можно было исправить все возможные дефекты самых современных технологий, включая аддитивный метод сплавления и волновое деформационное воздействие.

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik