Танковую броню предложили делать из проволоки

Ученые Брянского государственного технического университета разработали новый способ изготовления брони для военной техники.

- По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки и затем упрочняется с помощью волнового ударного воздействия, - рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований. Там отметили, что интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Технология разработана БГТУ совместно с ФПИ и передана российским заводам, выпускающим бронетехнику. Выращенная по новому методу защита на 15-30 процентов легче гомогенной, а прочность ее выше. Кроме того, создание брони из проволоки позволяет существенно сократить расход высококачественной стали.

Антон Валагин