Войти
Российская газета

Танковую броню предложили делать из проволоки

504
0
0
Источник изображения: rg.ru

Ученые Брянского государственного технического университета разработали новый способ изготовления брони для военной техники.

- По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки и затем упрочняется с помощью волнового ударного воздействия, - рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований. Там отметили, что интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Технология разработана БГТУ совместно с ФПИ и передана российским заводам, выпускающим бронетехнику. Выращенная по новому методу защита на 15-30 процентов легче гомогенной, а прочность ее выше. Кроме того, создание брони из проволоки позволяет существенно сократить расход высококачественной стали.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Похожие новости
14.01.2021
Броня крепка и танки наши быстры
14.01.2021
Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
25.07.2019
Названа дата старта к МКС "Союза" с человекообразным роботом "Федором"
25.10.2018
В России началось строительство сверхдальнего морского беспилотника "Сарма"
28.12.2017
Рогозин уверен: в России действует "пятая колонна", которая выполняет заказы врага
11.06.2015
Для Минобороны разработали нового боевого робота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 15:54
  • 16
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 14.01 14:44
  • 32
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 14.01 13:52
  • 1
Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию
  • 14.01 12:32
  • 2
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 14.01 12:29
  • 359
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.01 09:44
  • 7
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
  • 14.01 09:20
  • 16
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 14.01 09:14
  • 1
ПВО в "войнах будущего"
  • 14.01 08:52
  • 45
Общество и война
  • 14.01 07:28
  • 1
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 14.01 06:42
  • 2
Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море
  • 14.01 05:20
  • 1
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 14.01 04:32
  • 4
Промышленная политика России: поиск новой модели
  • 14.01 00:04
  • 23
Основные особенности "войн будущего"
  • 13.01 20:26
  • 10
Анкара просит у России технологии для производства С-400