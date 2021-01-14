"Вертолеты России" поставят Национальной службе санавиации 66 вертолетов Ми-8 и Ансат за 28 млрд руб

Один из четырех первых полученных в 2019 году АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) легких вертолетов "Ансат" в санитарном исполнении (серийный номер 33099, регистрационный номер RA-20025), декабрь 2020 года.

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА, 50,1% принадлежит госкорпорации "Ростех") возьмет в лизинг 66 вертолетов Ми-8 и Ансат за 28 млрд рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Единственным поставщиком по двум соответствующим контрактам выбрано входящее в "Ростех" АО "Вертолеты России", лизингодатель - ООО "ПСБ Авиализинг".

НССА возьмет в лизинг на 15 лет в общей сложности 66 вертолетов - 29 средних Ми-8МТВ-1 за 16,632 млрд руб. и 37 легких вертолетов "Ансат" за 11,355 млрд руб.

Поставки будут проводиться в 2021-2022 годах.

Как сообщалось, в конце 2020 года правительство РФ определило НССА единственным исполнителем при закупках в 2020-2021 годах авиационных работ в целях оказания медпомощи на территории РФ. Распоряжение кабмина разрешило региональным медицинским организациям заключать с НССА соответствующие госконтракты до 31 декабря 2021 года. Помимо этого, распоряжением было определено еще одно условие - НССА должна будет самостоятельно выполнять не менее 30% обязательств по госконтрактам.

В 2018 году правительство уже назначало НССА единственным исполнителем авиационных работ по оказанию медицинской помощи на территории РФ в 2018-2019 годах.

Сама НССА была учреждена в 2017 году, через год после того, как правительство утвердило госпрограмму развития санавиации. 50,1% акций в НССА, по данным ее отчетности, у госкорпорации "Ростех", которая также контролирует "Вертолеты России". Доля в 26,9% у Фонда развития санитарной авиации, глава которого - предприниматель Иван Яценко. 23% в НССА у малоизвестного ООО "Торгово-закупочная компания".

Первую партию медицинских вертолетов НССА получила в феврале 2019 года. Это были четыре "Ансата" и такое же количество Ми-8АМТ. Машины поставлены в 15-летний лизинг через структуру "Ростеха" "Нацпромлизинг". До 2021 года компания рассчитывала получить всего 150 вертолетов (104 "Ансата" и 46 Ми-8АМТ), сделка оценивалась в 40 млрд руб. Позднее сообщалось, что сроки поставок сдвинулись.

По итогам 2019 года НССА получила более 800 млн руб. выручки. При этом заказчиками компании стали министерства здравоохранения и медучреждения Ленинградской, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областей, республики Карелия.