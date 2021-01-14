«Патрулям» на «Камазах» черт не страшен

Военная полиция получит мощные бронеавтомобили, на которых сможет эффективно действовать как в пределах страны, так и за рубежом.

Машины «Патруль» на базе «КамАЗа» практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. «Красные береты» планируют использовать их для сопровождения колонн, патрулирования населенных пунктов и других задач. Основные поставки техники запланированы на этот год.

Опытная партия «Патрулей» была передана в войска летом прошлого года. Техника в ходе эксплуатации показала себя надежной и эффективной. В результате основные поставки бронеавтомобилей запланированы на 2021 год, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Первые бронемашины были получены еще в начале прошлого года. Именно они с расчетами военных полицейских участвовали в параде Победы на Красной площади. Второй транш броневиков войска получили летом 2020-го. Церемония передачи техники прошла на подмосковном полигоне «Алабино».

Несколько лет назад «Патрули» поступили на вооружение частей Росгвардии. Ими оснащают подразделения ОМОНа и патрульно-постовых служб, выполняющих задачи по предупреждению массовых беспорядков. Бронеавтомобили для Росгвардии поставляются без установленного на них вооружения, но со специальными световыми и звуковыми сигналами. Федеральная служба высоко оценила эту технику. Неслучайно на парадах 9 мая в составе расчета Росгвардии «Патруль» выступает едва ли не «главным калибром».

Со временем к новинке присмотрелись и военные. Потребность в мощных и хорошо защищенных автомобилях стала особенно ощущаться в начале прошлого года, когда по договоренности Москвы и Анкары было организовано совместное патрулирование в некоторых районах Сирии. С российской стороны его осуществляли именно «красные береты» на легковых бронеавтомобилях «Тигр».