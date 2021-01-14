Россия в тройке крупнейших торговых партнеров Украины

РФ вошла в тройку главных торговых партнеров Украины по итогам 2020 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба республики на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, в целом в прошлом году оборот составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в 2019 году.

«Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай — $8,3 млрд, Германия — $5,1 млрд и Россия — $4,6 млрд. Экспортировали с Украины больше всего в Китай — $7,1 млрд, Польшу — $3,3 млрд и Россию — $2,7 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Основу экспорта Украины составили зерно, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения; импорта — минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.

В июле Министерство финансов Украины предложило радикально сократить торговлю с Россией. В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торгового представительства на Украине, пишет Rubaltic.ru.