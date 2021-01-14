Усовершенствованные Т-80БВ идут в российскую армию

Минобороны РФ поставлена партия танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, «Ростех»).

«Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку»,- сообщили в пресс-службе.

Там отметили, отгрузка техники была произведена в декабре. Танки выпускаются Омским заводом транспортного машиностроения.

«Все обязательства перед министерством обороны были выполнены в установленный срок. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», - отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов, чьи слова привели в пресс-службе УВЗ.

Танк Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.