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WarSpot

Безответная стрельба финского миномёта

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Источник изображения: warspot.ru

Финны меняют артиллерийские «правила игры». Если ранее важной задачей артиллерии было быстрое перемещение после залпов, чтобы избежать ответного огня, то теперь об этом можно будет не беспокоиться.

В описании к новому видео от компании Patria указывается, что миномётная система NEMO изначально создавалась с возможностью огня на ходу. Из-за «ужесточения ожиданий заказчиков и перспектив поля боя» разработчики пошли дальше — теперь NEMO может поражать цели в движении прямым и непрямым огнём.

Демонстрация новых возможностей миномёта NEMO

Ранее компания Patria уже демонстрировала системы NEMO в формате контейнера, а также надводной и мобильной версиях. Контейнерая система NEMO внешне выглядит как стандартный двадцатифутовый (шестиметровый) грузовой контейнер, от которого 120-мм миномётная установка унаследовала габариты и системы крепления, что позволяет перевозить её на грузовиках и кораблях. Несмотря на мобильность, NEMO является полностью автономной системой и может работать, будучи установленной на палубе корабля, грузовой машине, или же прямо с земли. Система NEMO весит 10 т (в версии для установки на бронетранспортёр — 1,9 т), внутри пуленепробиваемого контейнера помещается боекомплект из ста мин калибра 120 мм. Максимальная скорострельность системы — 10 выстрелов в минуту. Боевой расчёт состоит из трёх человек и размещается внутри контейнера.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Nemo
Компании
Patria
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