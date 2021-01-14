Безответная стрельба финского миномёта

Финны меняют артиллерийские «правила игры». Если ранее важной задачей артиллерии было быстрое перемещение после залпов, чтобы избежать ответного огня, то теперь об этом можно будет не беспокоиться.

В описании к новому видео от компании Patria указывается, что миномётная система NEMO изначально создавалась с возможностью огня на ходу. Из-за «ужесточения ожиданий заказчиков и перспектив поля боя» разработчики пошли дальше — теперь NEMO может поражать цели в движении прямым и непрямым огнём.

Демонстрация новых возможностей миномёта NEMO

Ранее компания Patria уже демонстрировала системы NEMO в формате контейнера, а также надводной и мобильной версиях. Контейнерая система NEMO внешне выглядит как стандартный двадцатифутовый (шестиметровый) грузовой контейнер, от которого 120-мм миномётная установка унаследовала габариты и системы крепления, что позволяет перевозить её на грузовиках и кораблях. Несмотря на мобильность, NEMO является полностью автономной системой и может работать, будучи установленной на палубе корабля, грузовой машине, или же прямо с земли. Система NEMO весит 10 т (в версии для установки на бронетранспортёр — 1,9 т), внутри пуленепробиваемого контейнера помещается боекомплект из ста мин калибра 120 мм. Максимальная скорострельность системы — 10 выстрелов в минуту. Боевой расчёт состоит из трёх человек и размещается внутри контейнера.