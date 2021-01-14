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ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступила первая партия новейших противогазов ПМК-4

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ПМК-4
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 13 января. В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, поступила первая партия новейших противогазов ПМК-4.

Переоснащение на новые противогазы начнется с управления объединения.

Новые средства РХБ защиты сочетаются, как с зимними, так и с летними комплектами боевой экипировки "Ратник-2", отвечают требованиям эксплуатации в любых дальневосточных климатических условиях, в том числе и крайнего Севера.

В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения, а также приспособления для приема воды и жидкой пищи.

Шлем-маска противогаза отечественного производства обеспечивает комплексную защиту. По многим показателям технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПМК-4
Ратник БЭВ
Компании
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