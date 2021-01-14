Экипаж новейшего ПК "Павел Державин" ЧФ впервые провел учение по постановке минных заграждений

ЦАМТО, 13 января. Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) проекта 22160 "Павел Державин" Черноморского флота впервые провел учение по постановке минных заграждений в морском полигоне.

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж корабля осуществил постановку учебных морских мин в акватории Черного моря на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи побережья Краснодарского края.

Экипаж ПК "Павел Державин" выполнил установленные нормативы по условному минированию фарватера, после чего экипаж морского тральщика "Железняков" отработал действия по проделыванию проходов в минных заграждениях с выполнением траления различными способами.

ПК "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота в конце ноября 2020 года после завершения государственных испытаний.

Справочно:

На кораблях проекта 22160 впервые в ВМФ России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.