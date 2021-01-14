Минобороны Австралии приступает к оценке бронемашин, предназначенных для замены M-113AS4

ЦАМТО, 13 января. Южнокорейская компания Hanwha Defense и консорциум Team Redback 12 января официально продемонстрировали в Австралии БМП "Редбак".

Эта БМП предлагается на тендер, предусматривающий закупку в рамках проекта Land-400 Phase-3 боевых бронированных машин для замены бронетранспортеров M-113AS4 ВС Австралии.

Team Redback – это возглавляемая Hanwha Defense Australia группа компаний, которая намерена обеспечить поставку и поддержку БМП "Редбак" для ВС Австралии. В состав консорциума в настоящее время входят компании Electro Optic Systems, Elbit, ECLIPS, Milspec, Bisalloy, Soucy, Marand и CBG Systems.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 13 января компания официально передаст Министерству обороны Австралии для проведения комплексных испытаний три бронемашины "Редбак", изготовленных в рамках контракта на выполнение работ на этапе снижения рисков. В течение 2021 года в различных районах страны предполагается оценить ходовые характеристики ББМ, огневую мощь, транспортабельность, защищенность, требования к поддержке. Программа также включает взрывные испытания одной машины для оценки живучести.

По информации Hanwha Defense, масса БМП "Редбак" составляет 42 т, она может перевозить 11 человек (три члена экипажа и 8 человек десанта), развивает максимальную скорость 65 км/ч, запас хода – 520 км. БМП оснащена тем же силовым агрегатом мощностью 1000 л.с., который используется в самоходной гаубице K-9 "Тандер". Машина оснащена усовершенствованной подвеской ISU (In-arm Suspension Unit), композитными обрезиненными гусеницами (CRT). Платформа предлагается с новой двухместной башней T2000 разработки австралийской компании Electro Optic Systems (EOS). Основные варианты вооружения T2000 включают автоматическую пушку калибра от 25-мм до 50-мм, 7,62-мм или 5,56-мм спаренный пулемет, выдвижную пусковую установку ПТУР, ДУМВ R400S Mk.2 HD, либо R150 компании EOS.

В рамках тендера Hanwha Defense конкурирует с компанией Rheinmetall, предлагающей ВС Австралии БМП KF41 "Линкс". Как сообщил Jane's представитель Rheinmetall, одна машина "Линкс", предназначенная для взрывных испытаний, была передана Министерству обороны Австралии в ноябре 2020 года. Еще две БМП должны быть переданы 15 января.

Согласно планам, проект перейдет на завершающий этап оценки и определения предпочтительного участника тендера в октябре 2021 года. Ожидается, что предложение о выборе победителя будет представлено на рассмотрение правительства Австралии в 2022 году. Начальная готовность выбранной платформы к боевому применению должна быть достигнута в 2024-2025 гг., а окончательная – к 2030-2031 гг.

Как сообщал ЦАМТО, целью реализации проекта Land-400 является поставка СВ Австралии различных боевых бронированных машин следующего поколения с огневой мощью, защитой и маневренностью, позволяющими эффективно противостоять перспективным угрозам на поле боя. 24 августа 2018 года Министерство обороны Австралии объявило тендер на поставку в рамках проекта Land-400 Phase-3 (также известен как Mounted Close Combat Capability) ББМ, предназначенных для замены поставленных в середине 1960-х гг. бронетранспортеров M-113AS4. Как предполагается, в ходе 3-й фазы проекта будут приобретены до 450 современных боевых машин пехоты и 17 инженерных машин разграждения (Manoeuvre Support Vehicle), которые будут собраны в Австралии. Общая стоимость реализации этапа Land-400 Phase-3 оценивается в сумму 18-27 млрд. австр. долл. (13,9-20,8 млрд. долл. США).

Потенциальные претенденты представили свои предложения МО Австралии к 1 марта 2019 года. В их число вошли Rheinmetall Defence с БМП "Линкс", оснащенной башней "Ланс" (Lance), General Dynamics Land Systems (GDLS) с бронетранспортером "Аякс", южнокорейская Hanwha Defense с БМП AS21 "Редбак" и BAE Systems с БМП CV-90. В сентябре 2019 года Министерство обороны Австралии выбрало компании Hanwha Defense Australia и Rheinmetall Defense Australia для участия в следующем этапе тендера.

В октябре 2019 года МО Австралии подписало с компаниями Rheinmetall и Hanwha Defense контракты на выполнение работ на этапе снижения рисков, предусматривающем разработку и поставку трех БМП для участия в комплексных испытаниях. Стоимость контрактов составила 50 млн. австр. долл. (около 30 млн. евро). Эта фаза завершится представлением улучшенных окончательных предложений, которые будут тщательно изучены МО Австралии. Решение правительства о выборе победителя ожидается в 2022 году.

Как планируется, новая БМП ВС Австралии будет отличаться высоким уровнем защиты, мобильности и огневой мощи и применением современных технологий. По своим характеристикам машина сможет применяться совместно с ОБТ М1 "Абрамс". Кроме того, должно быть обеспечено стратегическое развертывание БМП с применением УДК класса "Канберра" ВМС и самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3" ВВС Австралии.