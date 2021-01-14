Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20 лет со дня образования

ЦАМТО, 13 января. Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20-летие со дня создания. С памятной датой коллектив поздравил руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Кафедра вносит неоценимый вклад в дело подготовки командных кадров оперативно-стратегического звена и является одной из ведущих в академии", – подчеркнул В.Зарудницкий.

Сотрудники кафедры внедряют в учебный процесс новейшие достижения в сфере защиты информации, обмениваются опытом на конференциях и круглых столах, разрабатывают учебники, готовят соответствующие рекомендации органам военного управления. Преподаватели ежегодно задействованы по специальным вопросам в крупнейших учениях: "Запад-2017", "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.