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Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20 лет со дня образования

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Здание Военной Академии Генерального штаба
Здание Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 13 января. Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20-летие со дня создания. С памятной датой коллектив поздравил руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Кафедра вносит неоценимый вклад в дело подготовки командных кадров оперативно-стратегического звена и является одной из ведущих в академии", – подчеркнул В.Зарудницкий.

Сотрудники кафедры внедряют в учебный процесс новейшие достижения в сфере защиты информации, обмениваются опытом на конференциях и круглых столах, разрабатывают учебники, готовят соответствующие рекомендации органам военного управления. Преподаватели ежегодно задействованы по специальным вопросам в крупнейших учениях: "Запад-2017", "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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