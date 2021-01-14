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Российская газета

Орудие выживания: El Mundo оценил лопату российского спецназа

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Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Испанская газета El Mundo назвала российскую пехотную лопату идеальным инструментом для выживания.

Одна из самых читаемых и авторитетных газет Испании El Mundo посвятила статью малой пехотной лопате МПЛ-50. Издание считает, что "лопата российского спецназа" поможет испанцам бороться со снегом и льдом в условиях аномального похолодания.

Автор Даниэль Олеро отмечает, что после того как шторм "Филомена" занес снегом центральную Испанию, многие горожане поняли, что неплохо бы обзавестись лопатой. Однако обычные садовые лопаты слишком громоздкие для разгребания снега. Здесь лучше вспомнить об МПЛ-50. Это стальная компактная лопата, предназначенная для рытья траншей в мерзлом грунте. Вот уже много десятилетий она состоит на вооружении у российского спецназа. Малый размер (длина около 50 сантиметров) и острые грани делают ее идеальным инструментом для скалывания снега и льда.

Журналист напоминает, что хотя МПЛ-50 принято называть русской лопатой, изобрел ее в 1869 году датский офицер Мадс Линнеманн. Она быстро обрела популярность и была запущена в серийное производство. И хотя новинкой заинтересовались многие страны, только Российская империя признала патент, и, выплатив изобретателю 60 тысяч рублей за авторские права, заказала 30 тысяч лопат.

После падения Российской империи лопата осталась на вооружении у Красной армии. Благодаря острым краям (которые позволяют использовать ее также в качестве топора для валки деревьев или рубки дров), небольшому весу и мощной конструкции МПЛ стала идеальным орудием для выживания и рукопашного боя.

А симметричная форма стального лотка и балансировка веса делают ее еще и метательным оружием. Именно эффектные демонстрационные видеоролики, где российские военные вонзают ее в деревья, принесли лопате большую популярность.

Когда рухнул коммунистический режим, лопату стали производить и на Западе. Стоит она около 30 евро и купить ее можно как в обычных, так и в интернет-магазинах.

В Китае создали собственную модификацию МПЛ-50 известную под названием WJQ-308. Ее отличает подвижный лоток, который закреплен на стальную шестеренку. Это позволяет превратить лопату в подобие кирки или мотыги. Кроме того, она асимметрична, а одна ее грань имеет зубцы, что придает ей еще и функции пилы.

Также китайская лопата способна выполнять роль молотка, крюка, гвоздодера и других инструментов. Но это делает ее дороже классической МПЛ-50.


Олег Корякин (Казань)

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