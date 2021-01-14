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Российская газета

Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае

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Источник изображения: rg.ru

В Китае впервые поднялся в небо дальний ударный беспилотник WJ-700.

В Сети появились фотографии аппарата на аэродроме во время запуска двигателей, а также сотрудников Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) с транспарантом в честь первого полета беспилотника, пишет FlightGlobal.

WJ-700 был впервые продемонстрирован публично на аэрокосмическом салоне в Чжухае в 2018 году. Аппарат имеет взлетную массу 3,5 тонны, четыре точки подвески вооружения под крыльями и, по данным CASIC, способен находиться в воздухе более 20 часов. Выставочный экземпляр вооружили моделями противорадиолокационной ракеты CM-102, ракеты "воздух-земля" C701 и противокорабельной C705KD.

По заявлению разработчика, помимо нанесения ударов дрон может вести разведку над сушей и морем, обеспечивать безопасность судоходства и ставить помехи.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASIC
Проекты
БПЛА
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