Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае

Китайский дальний ударный дрон WJ-700. Фото: https://t.co/Wo8YJsHA83 pic.twitter.com/mL5vDfv2jV— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 13, 2021
В Китае впервые поднялся в небо дальний ударный беспилотник WJ-700.
В Сети появились фотографии аппарата на аэродроме во время запуска двигателей, а также сотрудников Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) с транспарантом в честь первого полета беспилотника, пишет FlightGlobal.
WJ-700 был впервые продемонстрирован публично на аэрокосмическом салоне в Чжухае в 2018 году. Аппарат имеет взлетную массу 3,5 тонны, четыре точки подвески вооружения под крыльями и, по данным CASIC, способен находиться в воздухе более 20 часов. Выставочный экземпляр вооружили моделями противорадиолокационной ракеты CM-102, ракеты "воздух-земля" C701 и противокорабельной C705KD.
По заявлению разработчика, помимо нанесения ударов дрон может вести разведку над сушей и морем, обеспечивать безопасность судоходства и ставить помехи.
Антон Валагин