Минобороны передана партия танков Т-80БВМ

Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года.

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ поставлена партия танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех").

"Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку",- сообщили в пресс-службе в среду.

Там отметили, отгрузка техники была произведена в декабре. Танки выпускаются Омским заводом транспортного машиностроения.

"Все обязательства перед министерством обороны были выполнены в установленный срок...Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года", - отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов, чьи слова привели в пресс-службе УВЗ.

Танк Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.