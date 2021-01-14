Чей Королев: что об ученом написали Маск и Зеленский

Внук Королева отреагировал на слова Маска о советском конструкторе

Во вторник, 12 января, исполнилось 114 лет со дня рождения советского конструктора Сергея Королева, при котором СССР вывел на орбиту Земли первый искусственный спутник. Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отметил, что ученый "был великолепен". В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Королев является "украинским ракетостроителем".

Внук советского конструктора Сергея Королева Андрей подчеркнул, что рад проявленному вниманию к своему деду со стороны Илона Маска.

«Мы искренне рады тому, как Илон Маск относится к персоне Сергея Павловича Королева, к его достижениям и истории космонавтики», - сказал Андрей Королев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее основатель SpaceX Маск ответил на твит Роскосмоса, посвященный 114-летию со дня рождения Сергея Королева: «Он был великолепен». Маск написал комментарий по-русски.

О дне рождении Королева вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических аппаратов - Сергея Королева. Действительно, он был одним из самых лучших», - написал на своей странице в Twitter глава государства.

Он также пригласил «его давнего поклонника» Маска на Украину для посещения Музея космонавтики имени Сергея Королева.

Внук конструктора в ответ на заявление главы государства о том, что Королев был именно «украинским» ученым, заключил, что справедливым было бы другое утверждение.

«Известно, что Сергей Павлович родился на Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым. Я полностью лишен национализма», - отметил Андрей Королев.

Он выразил мнение, что Украину можно считать такой же родиной ученого, как и Россию. «У меня на этот счет нет недовольства. Более того, к нам в свое время приходила армянская делегация и говорила: «Посмотрите, ну Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови», - вспомнил внук легендарного конструктора.

Вместе с тем он заметил, что его деда можно поставить в один ряд с учеными мирового значения - вне национальных границ.

«Такого рода ученые, как Королев, они идут выше неких границ. Это как Бах - великий композитор. Немецкий? Да, немецкий. Но это композитор мирового уровня. Такие люди, как Сергей Павлович, это ученые мирового уровня», - констатировал он.

Летом прошлого года в Роскосмосе поправили Маска в определении личности Королева. На своей странице в Twitter Маск написал, что пообщался с родственниками Королева, который «был одним из лучших». В российской госкорпорации отметили: «Он был лучшим».

Кроме того, основатель SpaceX позвонил родственникам Королева. В частности, он пообщался с внуком ученого. Андрей Королев рассказал «Звезде», что в течение 20 минут они обсудили по видеосвязи будущие проекты американской компании.

«В общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», - подчеркнул внук Королева, рассказывая о Маске.

Члены семьи Королева предложили Маску приехать в Москву. Они пообещали показать ему «исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». Миллиардер из США, в свою очередь, предложил им приехать в США и побывать на заводах его компании SpaceX. Помимо этого, он пригласил потомков Королева поприсутствовать на одном из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.

По словам Андрея Королева, эта договоренность и спустя полгода сохранилась - осталось только дождаться стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Мы находимся на связи с его помощниками. Задача - определить конкретную дату, а она зависит только от мировой ситуации с COVID. В наших планах остается посещение SpaceX и Илона Маска», - рассказал в комментарии «Газете.Ru» внук конструктора.

Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Кроме того, ученый контролировал выведение на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.

Ангелина Мильченко